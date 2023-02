Chi è Francesca Reggiani e il matrimonio finito dopo sette anni: “Vivo per mia figlia” (Di sabato 25 febbraio 2023) Francesca Reggiani è una delle attrici più simpatiche del panorama italiano. Ha fatto ridere milioni di italiani con le sue imitazioni di Sophia Loren o Sabrina Ferilli, ma della sua vita privata si sa veramente poco. L’attrice romana ha 62 anni ed ci ha tenuto sempre a mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Si sa solo che è stata sposata con un uomo del quale non si conosce però il nome. Dal matrimonio è nata una figlia, Enrica (come il nome della madre di Francesca Reggiani). “L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo”, rivelò qualche anno fa durante una trasmissione televisiva. La carriera di Francesca Reggiani è partita dall’accademia di Gigi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)è una delle attrici più simpatiche del panorama italiano. Ha fatto ridere milioni di italiani con le sue imitazioni di Sophia Loren o Sabrina Ferilli, ma della sua vita privata si sa veramente poco. L’attrice romana ha 62ed ci ha tenuto sempre a mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Si sa solo che è stata sposata con un uomo del quale non si conosce però il nome. Dalè nata una, Enrica (come il nome della madre di). “L’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate prima: quando è nata è stato per me un regalo”, rivelò qualche anno fa durante una trasmissione televisiva. La carriera diè partita dall’accademia di Gigi ...

