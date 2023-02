Chi è Clizia Incorvaia | biografia | sorella | fidanzato Paolo Ciavarro e figli

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 febbraio 2023)è nata il 10 Ottobre 1980 a Pordenone, sotto il segno zodiacale della Bilancia. La sua altezza è 170 cm circa, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @è cresciuta ad Agrigento, ma poi si è trasferita a Milano per studiare alla Cattolica, presso la facoltà di Scienze della comunicazione. Per mantenersi, ha lavorato come modella, per poi approdare nel mondo dello spettacolo come volto di videoclip e spot pubblicitari. Carriera di: dai videoclip musicali al Grande Fratello Vipè un'influencer e showgirl. Il suo esordio è stato nel 2004, con il videoclip della canzone «Guardami negli Occhi» diMeneguzzi. ...