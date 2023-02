Chelsea-Potter, i tifosi attaccano il tecnico con mail e minacce (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Chelsea non gira e i risultati non arrivano e così i tifosi hanno iniziato a mandare minacce via mail a Potter Il Chelsea non gira e i risultati non arrivano e così i tifosi hanno iniziato a mandare minacce via mail a Potter. «I tifosi mi hanno detto che vogliono me e i miei figli morti» queste le parole usate dal Mirror riguardo il malumore dei tifosi dei blues sfociati in qualcosa che è andato oltre al semplice disappunto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilnon gira e i risultati non arrivano e così ihanno iniziato a mandareviaIlnon gira e i risultati non arrivano e così ihanno iniziato a mandarevia. «Imi hanno detto che vogliono me e i miei figli morti» queste le parole usate dal Mirror riguardo il malumore deidei blues sfociati in qualcosa che è andato oltre al semplice disappunto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

