Chelsea, Potter denuncia: «Minacciano di morte me e i miei figli» Graham Potter, allenatore del Chelsea, lancia la denuncia dopo le minacce subite da lui e dai suoi figli: le dichiarazioni Graham Potter, tecnico del Chelsea, in conferenza denuncia le minacce subite per i risultati non eccezionali della sua squadra. LE PAROLE – «Qualcuno mi supporto, ma ho anche ricevuto anche e-mail non così carine, in cui vengo minacciato di morte o augurano la morte ai miei figli. E' una situazione difficile, ma mi sono detto che più vai in alto e più aumenta la pressione, anche da questo punto di vista. Potrei dirvi che non m'importa cosa pensa la gente, ma mentirei. A tutti importa, per natura si dà adito ai pensieri delle persone perché siamo tutti socialmente ...

