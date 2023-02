Chelsea: possibile ritorno a casa per Andrey Santos (Di sabato 25 febbraio 2023) Toccata e fuga. Dopo averlo acquistato per 12 milioni di euro nello scorso mercato di gennaio, il Chelsea può rispedire in prestito al... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Toccata e fuga. Dopo averlo acquistato per 12 milioni di euro nello scorso mercato di gennaio, ilpuò rispedire in prestito al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea: possibile ritorno a casa per Andrey Santos: Toccata e fuga. Dopo averlo acquistato per 12 milioni di euro… - infoitsport : Il Chelsea è in crisi ma Potter no, la sua battuta sul possibile esonero spiazza tutti i giornalisti - infoitsport : Chelsea, Inter e Real Madrid su Mourinho. E la Roma pensa a De Zerbi come possibile sostituto - TramoMario : Altro che #HarryPotter, il vero mago è #Potter del #Chelsea. Il tecnico dei Blues ha un contratto da 12 milioni di… - _cuccittini10 : @caleriserva Se passi col Tottenham devi essere intelligente e ammettere l inferiorità giocando iper difensivamente… -