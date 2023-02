Chelsea, la decisione su Joao Felix (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Chelsea ha intenzione di acquistare a titolo definitivo Joao Felix dall'Atletico Madrid. Lo rende noto Fichajes. Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilha intenzione di acquistare a titolo definitivodall'Atletico Madrid. Lo rende noto Fichajes.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, la decisione su Joao Felix: Il Chelsea ha intenzione di acquistare a titolo definitivo Joao Felix dall'Atl… - sportli26181512 : Chelsea, la decisione su Mount: Il Chelsea ha deciso: Mason Mount verrà ceduto nel corso della prossima estate nel… - PrivPIO_PIA : @RouthSubhadeep @soccerdonna @ElPaisDeportes @realmadridfem @LigaF_oficial @deportivocali Ok . Quindi secondo tu il… - CalcioWeb : Il futuro di #Mourinho è lontano dall'Italia: lo Special One verso una decisione definitiva, è sempre più vicino il… - sportli26181512 : Chelsea, la decisione su Potter: Fiducia a Graham Potter, almeno per il momento: come riferisce il Mirror, Todd Boe… -