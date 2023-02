Chelsea, Joao Felix vuole rimanere: 'All'Atletico non cantavano mai per me' (Di sabato 25 febbraio 2023) Joao Felix vuole solo il Chelsea. L'attaccante arrivato in prestito dall'Atletico Madrid a gennaio spera di essere riscattato e non... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023)solo il. L'attaccante arrivato in prestito dall'Madrid a gennaio spera di essere riscattato e non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, Joao Felix vuole rimanere: 'All'Atletico non cantavano mai per me': Joao Felix vuole solo il Chelsea. L'at… - CalcioNews24 : #JoaoFelix svela gli obiettivi del #Chelsea - LeBombeDiVlad : ?? #Chelsea, parole d'amore di #JoaoFelix e frecciatina all'#AtleticoMadrid ?? Le sue dichiarazioni #LBDV… - sportli26181512 : Chelsea, la decisione su Joao Felix: Il Chelsea ha intenzione di acquistare a titolo definitivo Joao Felix dall'Atl… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Joao Felix vuole restare in Premier, il Chelsea pensa al riscatto -