Chelsea, Joao Felix contro i suoi ex tifosi: “All’Atletico non mi hanno mai fatto un coro” (Di sabato 25 febbraio 2023) L’attaccante del Chelsea, Joao Felix, ha concesso una interessante intervista ad Eleven Sport. Ecco le sue parole: “Sono stato tre anni e mezzo al Metropolitano e non mi hanno mai dedicato un coro, qui l’hanno fatto alla prima partita. Qui al Chelsea ho molta più libertà per mettere in pratica il mio calcio e per essere al mio miglior livello possibile e aiutare la squadra. Il nostro obiettivo è al 100% vincere la Champions League”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) L’attaccante del, ha concesso una interessante intervista ad Eleven Sport. Ecco le sue parole: “Sono stato tre anni e mezzo al Metropolitano e non mimai dedicato un, qui l’alla prima partita. Qui alho molta più libertà per mettere in pratica il mio calcio e per essere al mio miglior livello possibile e aiutare la squadra. Il nostro obiettivo è al 100% vincere la Champions League”. SportFace.

