Chelsea | il mercato non si ferma | ora Boehly vuole un club di Ligue 1

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il proprietario del, Todd, sta prendendo in considerazione l'idea di acquistare lo Strasburgo,di1. Lo riporta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeoCuomo64 : RT @SalJ80: La #Superlega dovrebbe essere una necessità di tutti coloro che vogliono opporsi alla superlega inglese. Che sta falsando tutt… - Quannetevech : RT @SalJ80: La #Superlega dovrebbe essere una necessità di tutti coloro che vogliono opporsi alla superlega inglese. Che sta falsando tutt… - NicolaGuarella2 : RT @SalJ80: La #Superlega dovrebbe essere una necessità di tutti coloro che vogliono opporsi alla superlega inglese. Che sta falsando tutt… - Robi23771437 : RT @SalJ80: La #Superlega dovrebbe essere una necessità di tutti coloro che vogliono opporsi alla superlega inglese. Che sta falsando tutt… - 10Innamorato : RT @GianmarcoDaria: ?? Hakan Çalhanoglu da regista è diventato insostituibile per i nerazzurri e questo potrebbe cambiare le strategie di me… -

Sicuramente uno degli acquisti più discussi, almeno in termini di prezzo, dell'ultimo. Enzo Fernandez alha fatto parlare viste le dinamiche del suo trasferimento e quel prezzo, 120 milioni di euro, da record. Eppure, il centrocampista Blues non sembra risentire del ...Nonostante ilfaraonico, con oltre 320 milioni di euro spesi solo nella finestra invernale di calciomercato, ilse la passa male, l'Europa è lontana 10 punti e Graham Potter, arrivato ...

Caos Chelsea, spogliatoio spaccato per colpa del mercato Calciomercato.com

MERCATO - Joao Felix vuole restare in Premier, il Chelsea pensa al riscatto Napoli Magazine

Chelsea, una nuova pista per Andrey Santos | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

CHELSEA, POTTER: "ESONERO IL CLUB MI SUPPORTA, MA NON È FACILE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Chelsea: prenotato un altro giovane talento sudamericano | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L’Inter trema: un serio obiettivo di mercato potrebbe sfumare da un momento all’altro. Infatti, secondo Mundo Deportivo, Marcus Thuram sarebbe stato proposto al Barcellona. Come confermato anche dal p ...Marcus Thuram, che a giugno andrà via a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, è stato offerto dai procuratori al Barcellona. Lo riporta ...