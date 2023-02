Chelsea, Enzo Fernandez: 'I 120 milioni non c'entrano con me' (Di sabato 25 febbraio 2023) Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, è tornato sulla cifra fuori mercato spesa dai Blues per acquistarlo (120 milioni di euro)... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023), centrocampista del, è tornato sulla cifra fuori mercato spesa dai Blues per acquistarlo (120di euro)...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, Enzo Fernandez: 'I 120 milioni non c'entrano con me': Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, è tornat… - OdeonZ__ : Fernandez e il costo del suo cartellino: 'Nulla a che fare con me, penso solo al mio ruolo'… - milanenthusiast : alla fine il fatto che Enzo Fernandez non sia venuto al Milan è quasi positivo, se il Chelsea offriva a noi 100 mil… - p__antonio : @OnofrioFabbiano Io tra tutti quelli che ha preso il Chelsea Enzo Fernandez è quello su cui ho meno dubbi, cioè non ce li ho proprio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Retroscena City: voleva soffiare Enzo Fernandez al Chelsea -