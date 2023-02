‘Che tempo che fa’ ricorda Maurizio Costanzo con una puntata speciale (Di sabato 25 febbraio 2023) MILANO – “Questa sera alle ore 20 su Rai3 andrà in onda il nostro sentito tributo al grande Maurizio Costanzo, per ringraziarlo di tutto quello che ci ha lasciato e per ricordare alcuni bellissimi momenti delle sue interviste con Fabio Fazio”. Lo fa sapere, tramite i propri canali social, la trasmissione televisiva “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, che questa sera proporrà la puntata speciale “Che tempo che fa ricorda Maurizio Costanzo”: appuntamento alle ore 20, ovviamente su Rai3. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 febbraio 2023) MILANO – “Questa sera alle ore 20 su Rai3 andrà in onda il nostro sentito tributo al grande, per ringraziarlo di tutto quello che ci ha lasciato e perre alcuni bellissimi momenti delle sue interviste con Fabio Fazio”. Lo fa sapere, tramite i propri canali social, la trasmissione televisiva “Cheche fa”, condotta da Fabio Fazio, che questa sera proporrà la“Cheche fa”: appuntamento alle ore 20, ovviamente su Rai3. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietroraffa : 'È finito il tempo del partito che vede bene le donne, ma sempre nel ruolo di vice. È il nostro tempo. È il tempo d… - marattin : Un modo di fare dibattito pubblico e un giornalismo Tv che - purtroppo - non c’erano più da tempo. E che da oggi ci… - _justhewayouare : Non c’è nulla di peggio che perder tempo con le persone sbagliate. - Mdk942 : @SadStoks È da troppo tempo che in quel di Milanello non abbiamo più un brasiliano in squadra come si deve, speriam… - lanini66 : @GiovaQuez La buona notizia è che è da tempo solo un privato cittadino… -