"Che rivale: era davvero un innovatore. Faceva sbilanciare tutti ma con garbo" (Di sabato 25 febbraio 2023) Il conduttore rilegge la carriera straordinaria del suo collega "I giornalisti dovrebbero imparare da lui l'arte di fare domande" Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Il conduttore rilegge la carriera straordinaria del suo collega "I giornalisti dovrebbero imparare da lui l'arte di fare domande"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CassanmagnagoA : Credo che si stia sottovalutando un aspetto della crescita del partenariato Russia-Iran: se ????, che è stato in comp… - emanuelpietrob1 : Interessante: influente @RANDCorporation sta invitando #India a tentare una mediazione in Ucraina? Perché ????? È riv… - SamNeverDies22 : @wazzaCN Andato via a zero alla rivale storica per 500K in più. Fonte interisti noi siamo kattivi e lo trattiamo ma… - AmmAzzAdonK : @pagliani_t @EsercitoCrucian @Fedez Beh, sicuramente non é sembrato né tollerante né paladino della difesa dei 'div… - rosessmellike : @Lazime19 Ancora peggio per me. Poi così codardo che aspetta che in suo “rivale” esca per fare lo splendido. -