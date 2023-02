Challenger Rovereto 2023: Zeppieri in finale contro Stricker (Di sabato 25 febbraio 2023) Con la nona vittoria di fila nelle ultime due settimane Giulio Zeppieri ha centrato l’ingresso in finale agli Internazionali di Tennis – Città di Rovereto (73.000 euro, Play-It). In semifinale il 21enne di Latina, n.127 del ranking e testa di serie numero 3 del tabellone, reduce dal titolo vinto a Cherbourg domenica scorsa, ha battuto per 7-5 6-2 il giapponese Kaichi Uchida, n.195 ATP e sesta testa di serie. Nell’altra semifinale successo dello svizzero Dominic Stricker, n.153 del ranking e numero 2 del seeding, che ha sconfitto per 6-3 7-6(3) il belga Gauthier Onclin, n.258 ATP, proveniente dalle qualificazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Con la nona vittoria di fila nelle ultime due settimane Giulioha centrato l’ingresso inagli Internazionali di Tennis – Città di(73.000 euro, Play-It). In semiil 21enne di Latina, n.127 del ranking e testa di serie numero 3 del tabellone, reduce dal titolo vinto a Cherbourg domenica scorsa, ha battuto per 7-5 6-2 il giapponese Kaichi Uchida, n.195 ATP e sesta testa di serie. Nell’altra semisuccesso dello svizzero Dominic, n.153 del ranking e numero 2 del seeding, che ha sconfitto per 6-3 7-6(3) il belga Gauthier Onclin, n.258 ATP, proveniente dalle qualificazioni. SportFace.

