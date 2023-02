Challenger Rovereto 2023, Giulio Zeppieri vola in Finale! Sconfitto Kaichi Uchida in due set (Di sabato 25 febbraio 2023) Un momento buono per Giulio Zeppieri. Il mancino nostrano, dopo aver vinto il Challenger a Cherbourg, in Francia, aggiudicandosi il secondo torneo di questa tipologia (prima vittoria a Barletta ad agosto 2021), sta dando seguito ai riscontri di un certo rilievo. Il classe 2001 del Bel Paese, infatti, ha raggiunto l’atto conclusivo anche nel torneo di sta tenendo questa settimana sul veloce indoor di Rovereto. Zeppieri ha Sconfitto nel penultimo il giapponese Kaichi Uchida (n.195 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2. Con questo risultato l’allievo di Massimo Sartori raggiunge virtualmente la posizione n.113 del ranking ATP. Nella Finale ci sarà da affrontare il temibile svizzero Dominic Stricker (n.153 del mondo), a segno per 6-3 7-6 (3) contro il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Un momento buono per. Il mancino nostrano, dopo aver vinto ila Cherbourg, in Francia, aggiudicandosi il secondo torneo di questa tipologia (prima vittoria a Barletta ad agosto 2021), sta dando seguito ai riscontri di un certo rilievo. Il classe 2001 del Bel Paese, infatti, ha raggiunto l’atto conclusivo anche nel torneo di sta tenendo questa settimana sul veloce indoor dihanel penultimo il giapponese(n.195 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2. Con questo risultato l’allievo di Massimo Sartori raggiunge virtualmente la posizione n.113 del ranking ATP. Nella Finale ci sarà da affrontare il temibile svizzero Dominic Stricker (n.153 del mondo), a segno per 6-3 7-6 (3) contro il ...

