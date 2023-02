César 2023: La notte del 12 è il Miglior Film e domina la serata degli Oscar francesi (Di sabato 25 febbraio 2023) I César 2023 hanno visto trionfare il Film La notte dei 12, vincitore di categorie prestigiose come Miglior Film e Miglior Regia, mentre a premiare David Fincher è arrivato a sorpresa Brad Pitt. La notte del 12 è stato il grande protagonista della cerimonia di premiazione dei César, arrivati nel 2023 alla quarantottesima edizione. Il Film diretto da Dominik Moll aveva ottenuto 10 nomination, conquistando poi categorie prestigiose come Miglior Film e Miglior Regista. Il Film La notte del 12, in cui si racconta la storia di un detective che diventa ossessionato dal caso dell'omicidio di una donna, ha conquistato anche i ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Ihanno visto trionfare ilLadei 12, vincitore di categorie prestigiose comeRegia, mentre a premiare David Fincher è arrivato a sorpresa Brad Pitt. Ladel 12 è stato il grande protagonista della cerimonia di premiazione dei, arrivati nelalla quarantottesima edizione. Ildiretto da Dominik Moll aveva ottenuto 10 nomination, conquistando poi categorie prestigiose comeRegista. IlLadel 12, in cui si racconta la storia di un detective che diventa ossessionato dal caso dell'omicidio di una donna, ha conquistato anche i ...

