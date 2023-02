Certe volte essere troppo bravi (con la musica) può diventare un “problema”: lo spiega bene il nuovo disco dei Gorillaz (Di sabato 25 febbraio 2023) È uscito Cracker Island, il nuovo album dei Gorillaz. Prima cosa, com’è? Bello. Ma occhio, non c’è da rimanere basiti, occhi al cielo come quando uscì Clint Eastwood, con Damon Albarn post Blur ripartito da un progetto così centrato da essere anticipatario anche rispetto a un certa commistione tra hit pop e rap che si è poi affermata, forse oggi quasi consumata. Cracker Island è un disco che non stravolge la discografia dei Gorillaz e che non stravolge chi lo sente per la prima volta. Parrebbe non bene, a metterla giù così. E invece benissimo. Perché è un bel disco-campionario maturo, col solito Albarn iper produttivo, dal gusto grandioso e dall’insaziabile senso per la melodia. In breve, Cracker Island non stravolge ma aggiunge molto a chi vuole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) È uscito Cracker Island, ilalbum dei. Prima cosa, com’è? Bello. Ma occhio, non c’è da rimanere basiti, occhi al cielo come quando uscì Clint Eastwood, con Damon Albarn post Blur ripartito da un progetto così centrato daanticipatario anche rispetto a un certa commistione tra hit pop e rap che si è poi affermata, forse oggi quasi consumata. Cracker Island è unche non stravolge lagrafia deie che non stravolge chi lo sente per la prima volta. Parrebbe non, a metterla giù così. E invece benissimo. Perché è un bel-campionario maturo, col solito Albarn iper produttivo, dal gusto grandioso e dall’insaziabile senso per la melodia. In breve, Cracker Island non stravolge ma aggiunge molto a chi vuole ...

