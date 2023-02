Centrodestra ancora in crescita al 48,2%, Pd in recupero su M5S (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – A febbraio “i giudizi sull’esecutivo e su Giorgia Meloni si mantengono esattamente sugli stessi livelli registrati a fine gennaio con un indice di gradimento pari rispettivamente a 51 e 53” e il Centrodestra cresce ancora attestandosi, secondo le intenzioni di voto, “al 48,2%, il risultato più elevato dal gennaio dello scorso anno”. E’ quanto sottolinea Nando Pagnoncelli sul ‘Corriere della Sera’ analizzando le ultime rilevazioni fatte da Ispos. Tutti i partiti della maggioranza fanno registrare un segno positivo, in particolare Forza Italia (+0,6%) che si riporta sopra il 7% e FdI (+0,5%) che tocca il 31%. Tra le forze di opposizione il Pd con il 17% registra un aumento (+0,6%), mentre il Movimento 5 Stelle (17,5%), il Terzo polo (6%) e l’Alleanza Verdi-SInistra(3,5%) arretrano rispetto al un mese fa. Resta alto (41,5%) il numero ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – A febbraio “i giudizi sull’esecutivo e su Giorgia Meloni si mantengono esattamente sugli stessi livelli registrati a fine gennaio con un indice di gradimento pari rispettivamente a 51 e 53” e ilcresceattestandosi, secondo le intenzioni di voto, “al 48,2%, il risultato più elevato dal gennaio dello scorso anno”. E’ quanto sottolinea Nando Pagnoncelli sul ‘Corriere della Sera’ analizzando le ultime rilevazioni fatte da Ispos. Tutti i partiti della maggioranza fanno registrare un segno positivo, in particolare Forza Italia (+0,6%) che si riporta sopra il 7% e FdI (+0,5%) che tocca il 31%. Tra le forze di opposizione il Pd con il 17% registra un aumento (+0,6%), mentre il Movimento 5 Stelle (17,5%), il Terzo polo (6%) e l’Alleanza Verdi-SInistra(3,5%) arretrano rispetto al un mese fa. Resta alto (41,5%) il numero ...

