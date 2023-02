Celta Vigo vs Real Valladolid – probabili formazioni e ultime notizie (Di sabato 25 febbraio 2023) Due squadre in lotta per uscire dalla zona retrocessione della Liga si affronteranno domenica 26 febbraio pomeriggio: il Celta Vigo accoglierà il Real Valladolid all’Estadio Municipal de Balaidos. Il Real Valladolid si trova attualmente al 15° posto in classifica, con 24 punti in 22 partite, mentre il Celta si trova un posto più in alto, al 14°, e ha raccolto anch’esso 24 punti nelle 22 partite di campionato del 2022-23. Il calcio di inizio di Celta Vigo vs Real Valladolid è previsto alle 16:15 Anteprima della partita Celta Vigo vs Real Valladolid a che punto sono le due squadre? Celta Vigo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 febbraio 2023) Due squadre in lotta per uscire dalla zona retrocessione della Liga si affronteranno domenica 26 febbraio pomeriggio: ilaccoglierà ilall’Estadio Municipal de Balaidos. Ilsi trova attualmente al 15° posto in classifica, con 24 punti in 22 partite, mentre ilsi trova un posto più in alto, al 14°, e ha raccolto anch’esso 24 punti nelle 22 partite di campionato del 2022-23. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre?...

