“C' è voglia di pace” Paragone | gli italiani sull' Ucraina non accettano consigli

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 febbraio 2023) Maledizione, questiproprio non ne vogliono sapere di pensare secondo le buone regole del politicamente corretto. E ci fanno fare cattive figure in giro per il mondo. Dietro quell'altro, quello che davanti ai giornalisti proprio nel giorno delle elezioni si mette a criticare Zelensky come un Santoro o un Di Battista qualunque. A leggere i giornali di ieri sembrava che dovessimo chiedere scusa per un sondaggio - tra l'altro nemmeno così inedito nel risultato finale - secondo il quale la metà deglinon si schiera né con Zelensky né con Putin; e secondo cui la maggioranza degli intervistati è contraria all'invio delle armi ine la preoccupazione per le conseguenze economiche è maggiore per quelle belliche. Questo orientamento, rispetto ad analoghe interviste in giro per l'Europa, vede i nostri compatrioti ...