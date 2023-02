C'è un indagato per l'omicidio di Alatri (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - C'e' un indagato nelle indagini per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri, ucciso con un colpo di pistola lo scorso 30 gennaio. Si tratta di una persona che è stata chiamata a riferire in Procura, accompagnata dall'avvocato, su alcuni aspetti della vicenda che a tutt'oggi non sembra trovare soluzione. Lunedì sarà sentito. Il giovane, lo ricordiamo, è stato ucciso con un colpo di pistola a tamburo sparato a una ventina di metri di distanza da due killer arrivati nel centro storico della cittadina ciociara a bordo uno scooter T-Max e con il volto coperto da un casco integrale. Hanno esploso tre colpi di pistola contro un gruppetto di ragazzi seduto su una scalinata e uno dei proiettili ha centrato alla fronte lo sfortunato 19enne. Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - C'e' unnelle indagini per l'di Thomas Bricca, il 19enne di, ucciso con un colpo di pistola lo scorso 30 gennaio. Si tratta di una persona che è stata chiamata a riferire in Procura, accompagnata dall'avvocato, su alcuni aspetti della vicenda che a tutt'oggi non sembra trovare soluzione. Lunedì sarà sentito. Il giovane, lo ricordiamo, è stato ucciso con un colpo di pistola a tamburo sparato a una ventina di metri di distanza da due killer arrivati nel centro storico della cittadina ciociara a bordo uno scooter T-Max e con il volto coperto da un casco integrale. Hanno esploso tre colpi di pistola contro un gruppetto di ragazzi seduto su una scalinata e uno dei proiettili ha centrato alla fronte lo sfortunato 19enne.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La destra tutta ordine e legalità invoca denunce, arresti e reati per raduni musicali, vernice lavabile sui muri, c… - ultimora_pol : ??Il presidente della Sardegna #Solinas è stato indagato per corruzione. @ultimora_pol - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: C'è un indagato per l'omicidio di #Alatri - Agenzia_Italia : C'è un indagato per l'omicidio di #Alatri - sulsitodisimone : C'è un indagato per l'omicidio di Alatri -