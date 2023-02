C’è Posta per te stasera non va in onda: quando verrà recuperata la puntata (Di sabato 25 febbraio 2023) C’è Posta per te non va in onda stasera. Mediaset ha deciso di cambiare e rivoluzionare i palinsesti dopo la morte del grande e amatissimo giornalista Maurizio Costanzo. Ieri, venerdì 24 febbraio 2023, sono stati cancellati Amici e la fiction prevista in prima serata su Canale 5 Buongiorno mamma 2. Ma altre modifiche sono state apportate sia per quanto riguarda la programmazione di oggi sabato 25, sia per quella di domani, domenica 26. Interessati dai cambiamenti la trasmissione condotta da Maria De’ Filippi, moglie di Costanzo, nuovamente l’appuntamento con Amici e infine Verissimo. Vediamo tutto nel dettaglio. C’è Posta per te stasera non va in onda, al suo posto lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo Come annunciato in apertura – e come trapelato già ieri dopo la diffusione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) C’èper te non va in. Mediaset ha deciso di cambiare e rivoluzionare i palinsesti dopo la morte del grande e amatissimo giornalista Maurizio Costanzo. Ieri, venerdì 24 febbraio 2023, sono stati cancellati Amici e la fiction prevista in prima serata su Canale 5 Buongiorno mamma 2. Ma altre modifiche sono state apportate sia per quanto riguarda la programmazione di oggi sabato 25, sia per quella di domani, domenica 26. Interessati dai cambiamenti la trasmissione condotta da Maria De’ Filippi, moglie di Costanzo, nuovamente l’appuntamento con Amici e infine Verissimo. Vediamo tutto nel dettaglio. C’èper tenon va in, al suo posto lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo Come annunciato in apertura – e come trapelato già ieri dopo la diffusione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... r0mant1c_gIrL : ma voi non siete normali, muore una persona del calibro di Maurizio Costanzo e voi pensate ad “amici” e “c’è posta… - RosarioCasella : RT @elisamariastel1: Lo straccio blu e giallo è stato strappato via dal carro armato russo a Berlino ! Scholz, c'è posta per te ! https:/… - fabiogiannetti : RT @elisamariastel1: Lo straccio blu e giallo è stato strappato via dal carro armato russo a Berlino ! Scholz, c'è posta per te ! https:/… - gralbertazzi : RT @elisamariastel1: Lo straccio blu e giallo è stato strappato via dal carro armato russo a Berlino ! Scholz, c'è posta per te ! https:/… - aureli_emiliano : RT @elisamariastel1: Lo straccio blu e giallo è stato strappato via dal carro armato russo a Berlino ! Scholz, c'è posta per te ! https:/… -