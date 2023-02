C’è posta per te stasera 25 febbraio, cosa va in onda al suo posto su Canale 5? (Di sabato 25 febbraio 2023) La puntata di C’è posta per te prevista per stasera, sabato 25 febbraio 2023, salta la messa in onda; Mediaset ha apportato e continuerà ad apportare delle modifiche alla programmazione a causa della dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo: scopriamo cosa andrà in onda stasera su Canale 5 e tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Maurizio Costanzo... Leggi su donnapop (Di sabato 25 febbraio 2023) La puntata di C’èper te prevista per, sabato 252023, salta la messa in; Mediaset ha apportato e continuerà ad apportare delle modifiche alla programmazione a causa della dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo: scopriamoandrà insu5 e tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Maurizio Costanzo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soloLaVerita21 : @il_cappellini @repubblica C’è posta per te cappellino - Cristin45804472 : @EsercitoCrucian Mi sto quasi commuovendo. Una storia da c’è posta x te - emifriendz : altro photo dump di miss bailey ogni volta che ne posta uno e non c’è neanche l’ombra di rudy mi viene voglia di prendere un coltello - FedericaTH : RT @mengonianalytic: Marco Mengoni oggi era presente alla registrazione di “C’è posta per te” che andrà in onda prossimamente. - fabiolarosita : @yledm82 Le donnalise la insultano pesantemente su ig, anche sotto post di lavoro, oggi su quello di verissimo c’è… -