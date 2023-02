C’è Posta per Te e Amici sospesi, non andranno in onda: Maria De Filippi in lutto (Di sabato 25 febbraio 2023) C’è Posta Per Te e Amici non andranno in onda. Un altro cambio di programmazione che segue la morte di Maurizio Costanzo. Mediaset, tramite un comunicato, ha fatto sapere che la prima serata del sabato sera lascerà spazio a due serate-evento speciali e indimenticabili, che sono state ideate proprio dal giornalista e conduttore. I programmi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Funerali Maurizio Costanzo in diretta Tv, quando ci saranno: svelate anche le cause della morte Otto donne e un mistero: 23 e 24 febbraio Super Dragon Ball Heroes 2: data di uscita e trailer The Witcher 2 le riprese ripartiranno a breve? Peter Gabriel: due concerti in Italia nel 2023! Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 febbraio 2023) C’èPer Te enonin. Un altro cambio di programmazione che segue la morte di Maurizio Costanzo. Mediaset, tramite un comunicato, ha fatto sapere che la prima serata del sabato sera lascerà spazio a due serate-evento speciali e indimenticabili, che sono state ideate proprio dal giornalista e conduttore. I programmi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF Vip, Dayane contro Tommaso. Gli ospiti della nuova puntata Funerali Maurizio Costanzo in diretta Tv, quando ci saranno: svelate anche le cause della morte Otto donne e un mistero: 23 e 24 febbraio Super Dragon Ball Heroes 2: data di uscita e trailer The Witcher 2 le riprese ripartiranno a breve? Peter Gabriel: due concerti in Italia nel 2023!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : C’è posta per te non andrà in onda sabato 25 febbraio. Spazio a un omaggio a #MaurizioCostanzo . Canale5 trasmette… - user_acm_1899 : RT @FlipBauer: Noi vinciamo lo scudetto, lui posta i video. Non c’è riscatto, non c’è rivincita e sono felice abbia trovato la sua dimens… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: C’è posta per te non andrà in onda sabato 25 febbraio. Spazio a un omaggio a #MaurizioCostanzo . Canale5 trasmette due serate… - Giornaleditalia : C'è posta per te non va in onda stasera 25 febbraio 2023: perchè e cosa c'è al suo posto - Stvlinskv : Con questa posa gIANMARIA mi ricorda queen mary a c'è posta per te aiuto?? -