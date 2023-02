C’è posta per te e Amici non vanno in onda: il palinsesto cambia per Maurizio Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) Mediaset non manderà in onda i programmi in cui compare Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto i palinsesti Mediaset. Stasera 25 febbraio non andrà in onda C'è posta per te. Stesa sorte al talent show Amici. La puntata di Verissimo di domenica pomeriggio sarà interamente dedicata al giornalista scomparso. I programmi di Maria De Filippi sono stati tutti momentaneamente cancellati da Mediaset. Un segno di rispetto dell'azienda nei confronti sia di Maurizio Costanzo che della donna che gli è stata al fianco in questi anni. Le puntate, già registrate, saranno recuperate la prossima settimana. Stasera su Canale 5, in prima serata gli spettatori potranno vedere ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Mediaset non manderà ini programmi in cui compare Maria De Filippi, moglie diLa morte diha stravolto i palinsesti Mediaset. Stasera 25 febbraio non andrà inC'èper te. Stesa sorte al talent show. La puntata di Verissimo di domenica pomeriggio sarà interamente dedicata al giornalista scomparso. I programmi di Maria De Filippi sono stati tutti momentaneamente cancellati da Mediaset. Un segno di rispetto dell'azienda nei confronti sia diche della donna che gli è stata al fianco in questi anni. Le puntate, già registrate, saranno recuperate la prossima settimana. Stasera su Canale 5, in prima serata gli spettatori potranno vedere ...

