Catanzaro in scioltezza sulla Juve Stabia | contestazione al “Menti” VIDEO

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ notte fonda per lache resta in zona play off ma fa è costretta a fare i conti con la dodicesima sconfitta stagionale, la quarta nelle ultime cinque partite. Stavolta a passare in4-1 al Romeoè stata la capolistache ha chiuso la pratica in venti minuti grazie alla doppietta di Iemmello e a un gol di Biasci. Nella ripresa al 73? il 4-0 di Vandeputte e a tre minuti dal termine l’ininfluente gol della bandiera di Scaccabarozzi. Al 90? tifosi gialloblu furiosi con la proprietà. In tribuna sono volate parole grosse, come testimonia ilin basso. Nel prossimo turno la squadra di Pochesci farà visita al Pescara allo stadio Adriatico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.