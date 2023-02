Caso Venezia | arrivata la decisione della Federcalcio sul club veneto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 febbraio 2023), arriva laufficialein merito a quanto accaduto al: i dettagli Ilpuò tirare un sospiro di sollievo per ildovuto al mancato deposito alla Covisoc, entro il termine del 30 novembre 2022,situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2022, insieme ad una relazione contenente il giudiziosocietà di revisione e al verbale di approvazione di essa. Come continua Il Gazzettino, la società ha confermato che si è trattato di un mero ritardo nella presentazione, ricevendo così una multa di 12mila euro e altri 6mila per il presidente Duncan Niederauer. L'articolo proviene da Calcio News 24.