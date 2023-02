Caso plusvalenze e falso in bilancio, l’inchiesta si allarga: i club indagati (Di sabato 25 febbraio 2023) Caso plusvalenze e falso in bilancio, l’inchiesta si allarga: oltre alla Juventus, ecco altri club di A e B che rischiano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I guai per la Juventus sembrano non finire, ma non sono solo i bianconeri coloro che rischiano qualcosa: difatti, stando a ‘Sportmediaset’, i pm torinesi hanno messo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 25 febbraio 2023)insi: oltre alla Juventus, ecco altridi A e B che rischiano. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I guai per la Juventus sembrano non finire, ma non sono solo i bianconeri coloro che rischiano qualcosa: difatti, stando a ‘Sportmediaset’, i pm torinesi hanno messo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Forse non gliel’hanno spiegato L’#UEFA (plusvalenze) escluderà la #Juventus dalle coppe per antisportività Poi (man… - tuttosport : ?? 'Penalizzazione? Aspetto che si completino gli iter giudiziari. In caso di un'altra condanna nel giro di diciasse… - ZZiliani : Il 27 marzo inizierà anxhe il processo penale. Ebbene, pensare che la #Juventus (punita con un -15 solo per il caso… - donperdono1 : RT @ZZiliani: Forse non gliel’hanno spiegato L’#UEFA (plusvalenze) escluderà la #Juventus dalle coppe per antisportività Poi (manovre stipe… - MattSpe91 : RT @ZZiliani: Forse non gliel’hanno spiegato L’#UEFA (plusvalenze) escluderà la #Juventus dalle coppe per antisportività Poi (manovre stipe… -