Caso Juventus, parla l’ex presidente Agnelli: “Le dimissioni sono arrivate per un’indagine penale personale” (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea Agnelli, ex presidente bianconero tra il 2010 e il 2023, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese Telegraf. l’ex patron della Juventus ha parlato delle sue recenti dimissioni: “La sospensione mi è stata imposta dalla Federazione italiana dopo aver studiato l’indagine del Dipartimento di Giustizia. Ma non sono stato ascoltato e non ho potuto difendermi. Le dimissioni sono arrivate a causa di un’indagine penale che mi riguarda personalmente. Non posso dire molto su questo perché il Caso è in corso”. Caso Juventus, Agnelli: “Non voglio che la società bianconera si faccia carico di questo peso ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea, exbianconero tra il 2010 e il 2023, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese Telegraf.patron dellahato delle sue recenti: “La sospensione mi è stata imposta dalla Federazione italiana dopo aver studiato l’indagine del Dipartimento di Giustizia. Ma nonstato ascoltato e non ho potuto difendermi. Lea causa diche mi riguarda personalmente. Non posso dire molto su questo perché ilè in corso”.: “Non voglio che la società bianconera si faccia carico di questo peso ...

