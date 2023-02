Caso Cospito, proteste e scontri a Porta Maggiore: denunciate 2 persone (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma. Si è tenuto solo ieri il presidio degli anarchici davanti alla Corte di Cassazione. In quel frangente, i giudici della Suprema Corte stavano prendendo una decisione sul ricorso presentato dal legale di Alfredo Cospito per chiedere la revoca del regime detentivo al quale è sottoposto l’uomo. Ora, cresce la rabbia da parte del movimento degli anarchici per via della decisione della Cassazione che lascia Cospito al 41 bis. Cospito, presidio anarchico davanti alla Cassazione: al vaglio il ricorso del legale del leader anarchico Le tensioni e gli scontri a Porta Maggiore Momenti di tensione ieri tra Piazza Cavour e Porta Maggiore quando diverse persone, circa una trentina, stavano protestando per via della decisione della Cassazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma. Si è tenuto solo ieri il presidio degli anarchici davanti alla Corte di Cassazione. In quel frangente, i giudici della Suprema Corte stavano prendendo una decisione sul ricorso presentato dal legale di Alfredoper chiedere la revoca del regime detentivo al quale è sottoposto l’uomo. Ora, cresce la rabbia da parte del movimento degli anarchici per via della decisione della Cassazione che lasciaal 41 bis., presidio anarchico davanti alla Cassazione: al vaglio il ricorso del legale del leader anarchico Le tensioni e gliMomenti di tensione ieri tra Piazza Cavour equando diverse, circa una trentina, stavano protestando per via della decisione della Cassazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - isabellarauti : Follia anarchica, l'accusa di Isabella Rauti: c'è una regia internazionale contro di noi - Open_gol : Il deputato di Forza Italia si augura che «scenda il sipario mediatico» sull'anarchico - CorriereCitta : Caso Cospito, proteste e scontri a Porta Maggiore: denunciate 2 persone - burninginredxx : RT @Crostanza1: @_FleurDeLys Sì il caso cospito, la lotta contro il 41bis e l'ergastolo ostativo non sono una velleità. Ma a sta gente inte… -