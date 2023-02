Caso Cospito, il medico: “I parametri vitali tengono, ma situazione potrebbe precipitare. Il paziente è gravemente denutrito” (Di sabato 25 febbraio 2023) “I parametri vitali tengono, ma siamo in presenza di una grave denutrizione“. È quanto comunicato dal medico personale di Alfredo Cospito dopo la visita all’esponente anarchico effettuata oggi all’ospedale San Paolo di Milano. “In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso integratori” ha detto il consulente sanitario al difensore di Cospito, prima di aggiungere che “la situazione ancora tiene ma potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori”. A seguito della visita, il consulente dell’avvocato Flavio Rossi Albertini ha valutato la situazione clinica di Cospito come “sovrapponibile a quella della scorsa settimana”. Il 55enne si alza dal letto, cammina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “I, ma siamo in presenza di una grave denutrizione“. È quanto comunicato dalpersonale di Alfredodopo la visita all’esponente anarchico effettuata oggi all’ospedale San Paolo di Milano. “In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso integratori” ha detto il consulente sanitario al difensore di, prima di aggiungere che “laancora tiene maaggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori”. A seguito della visita, il consulente dell’avvocato Flavio Rossi Albertini ha valutato laclinica dicome “sovrapponibile a quella della scorsa settimana”. Il 55enne si alza dal letto, cammina ...

