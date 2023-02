Caso Cospito, Delmastro: «L’anarchico in condizioni gravi? Messina Denaro sta peggio» (Di sabato 25 febbraio 2023) «Credo che le condizioni di Matteo Messina Denaro siano peggiori di quelli di Cospito e non volute». Così il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro commenta con l’Agi il Caso delL’anarchico al 41 bis e attualmente in sciopero della fame. «Se i motivi per cui si dovesse revocare il 41 bis fossero le condizioni di salute ne revocheremmo troppi», ha continuato l’esponente di Fratelli d’Italia al centro, nelle ultime settimane, di un’indagine della Procura di Roma per la rivelazione dei contenuti di un documento riservato riguardante la detenzione proprio di Alfredo Cospito. «È evidente che Cospito era colui che finché non era al 41 bis scriveva agli anarchici che il salto di qualità doveva ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) «Credo che ledi Matteosianori di quelli die non volute». Così il sottosegretario alla Giustizia Andreacommenta con l’Agi ildelal 41 bis e attualmente in sciopero della fame. «Se i motivi per cui si dovesse revocare il 41 bis fossero ledi salute ne revocheremmo troppi», ha continuato l’esponente di Fratelli d’Italia al centro, nelle ultime settimane, di un’indagine della Procura di Roma per la rivelazione dei contenuti di un documento riservato riguardante la detenzione proprio di Alfredo. «È evidente cheera colui che finché non era al 41 bis scriveva agli anarchici che il salto di qualità doveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - isabellarauti : Follia anarchica, l'accusa di Isabella Rauti: c'è una regia internazionale contro di noi - PCacopardi : #tgla7 Nel caso Cospito non avrebbe vinto lo stato di diritto? Come, oltre e più del diritto della cassazione, quale diritto ci sarebbe? - nerinagarofalo : Grazie a #radioleopolda per l’attenzione profonda al tema della giustizia carceraria e al caso #cospito. Mi fa sent… - infoitinterno : Caso Cospito, Delmastro: «L'anarchico in condizioni gravi? Messina Denaro sta peggio» -