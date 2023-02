Casamicciola | arriva l’ordinanza per il dragaggio del porto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldipotrebbe riaprire alle linee commerciali dei traghetti per l’inizio dell’estate a seguito della emanazione di una ordinanza per ilda parte del commissariato all’emergenza frana che definisce ed organizza gli interventi per eliminare il problema dell’insabbiamento causato dalla alluvione. Il nuovo provvedimento del commissario Legnini dedicato ai lavori di escavo dell’approdo casamicciolese, il secondo dell’isola in termini di arrivi e partenze, è stato ufficializzato stamattina ed introduce una serie di procedure in deroga con le quali si mira, in 3/4 mesi, a riportare il fondale dela livelli adeguati per permettere anche alle navi passeggeri di operarvi in sicurezza. Il, che avrà un costo stimato di 2,5 milioni di euro, ...