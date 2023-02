Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : La casa è un bene rifugio, scambi in crescita +5,4% ma ora c'è meno ottimismo: Fimaa prevede calo compraventite - ansa_economia : Casa è bene rifugio, scambi 2022 +5,4% ma ora meno ottimismo. Fimaa prevede calo compraventite #ANSA - notizienet : Casa è bene rifugio, scambi 2022 +5,4% ma ora meno ottimismo - Fimaa prevede calo compraventite - fisco24_info : Casa è bene rifugio, scambi 2022 +5,4% ma ora meno ottimismo: Fimaa prevede calo compraventite -

Il 55,3% degli agenti immobiliariipotizza prezzi stabili. "Nonostante la particolare congiuntura economica che stiamo vivendo, caratterizzata dalla destabilizzazione internazionale per il ...... così come evidenzia il 55,7% per i canoni di locazione."Nel primo quadrimestre del 2023 - ha commentato Santino Taverna, presidente nazionale- le rilevazioni evidenziano una possibile ...

Casa, Fimaa: nel 2022 compravendite aumentate del 5,4% Agenzia askanews

FIMAA: Vuoi acquistare casa Ecco che cosa devi sapere Il Mattino di Padova

Immobiliare, studio Fimaa-Confcommercio: il mattone resta l ... Italia Informa

ANACI, FIMAA, UPPI: L’ABC della casa, sempre a portata di mano Il Mattino di Padova

Patrimonio immobiliare Italiano sotto attacco: FIMAA PALERMO CASA MIA ed ANIA denunciano l' Europa Virgilio

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Nel terzo quadrimestre 2022 nel mercato della compravendita abitativa prevale una stabilizzazione della domanda d'acquisto e del numero di scambi rispetto al quadrimestre prece ...Genova – Guerra in Ucraina, inflazione galoppante, incertezze e difficoltà economiche non fermano la voglia di casa: nel 2022 il mercato immobiliare ... Borsino Immobiliare per Genova e provincia di ...