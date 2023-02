Caro Porro, ti svelo tutte le bugie sull’auto elettrica (Di sabato 25 febbraio 2023) Caro Porro, seguo sempre con estremo interesse la sua trasmissione “Quarta Repubblica”, della quale apprezzo lo sforzo di esporre ed esaminare i fatti con uno spirito autenticamente liberale. Avrei però da farle alcune osservazioni sulla puntata del 20 febbraio 2023, sulla parte dedicata alla mobilità elettrica e della quale ho, per altro, apprezzato particolarmente il servizio sulle aziende del bresciano che ho trovato struggente. Mi riferisco in particolare ad alcune smaccate e inaccettabili mistificazioni pronunciate da Antonio Misiani, che né lei, né gli ospiti in studio hanno prontamente smascherato. Prendiamo in considerazione le più eclatanti: – “…i trasporti contribuiscono alle emissioni di CO2 per il 25%…”. È una palese mistificazione riferire il dato all’auto elettrica, che incide per meno dell’1%! Il dato si ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 febbraio 2023), seguo sempre con estremo interesse la sua trasmissione “Quarta Repubblica”, della quale apprezzo lo sforzo di esporre ed esaminare i fatti con uno spirito autenticamente liberale. Avrei però da farle alcune osservazioni sulla puntata del 20 febbraio 2023, sulla parte dedicata alla mobilitàe della quale ho, per altro, apprezzato particolarmente il servizio sulle aziende del bresciano che ho trovato struggente. Mi riferisco in particolare ad alcune smaccate e inaccettabili mistificazioni pronunciate da Antonio Misiani, che né lei, né gli ospiti in studio hanno prontamente smascherato. Prendiamo in considerazione le più eclatanti: – “…i trasporti contribuiscono alle emissioni di CO2 per il 25%…”. È una palese mistificazione riferire il dato all’auto, che incide per meno dell’1%! Il dato si ...

