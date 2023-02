Carburanti, ecco quanto spendono Regioni e città italiane (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – quanto costano a Regioni e città italiane Carburanti, combustibili e lubrificanti? A rivelarlo il report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell’ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento e, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) –costano a, combustibili e lubrificanti? A rivelarlo il report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2021 dae capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese dell’ente in relazione alle singole voci vengono confrontate con il benchmark di riferimento e, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Carburanti, ecco quanto spendono Regioni e città italiane: (Adnkronos) - Il report realizzato per l'Adnkronos dalla… - QdSit : Carburanti: in calo benzina, gasolio e metano: ecco le medie dei prezzi - simposioixprime : Dl carburanti, dalla Camera ok alla fiducia. Ecco le misure - LavoriPubblici : ? Caro carburanti e veicoli GNL: ok al credito d'imposta ?? Confermato dal MIT Il contributo straordinario previsto… - lamajagua2 : RT @lauraboldrini: Mentire sapendo di mentire. Ecco le bugie di #Meloni per respingere le critiche sul mancato rinnovo del taglio delle #a… -