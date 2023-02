Captain America 4, Anthony Mackie: "Il nuovo costume mi rende il sedere meraviglioso" (Di sabato 25 febbraio 2023) Pronto per la sua avventura da solista nel prossimo film su Captain America, Anthony Mackie ha parlato di come il suo sedere sarà straordinario grazie al nuovo costume. Rifacendosi a una delle battute più celebri di Avengers: Endgame, quella dove il fondoschiena di Captain America (Chris Evans) viene definito come il più bello d'America, Anthony Mackie ha voluto parlare del suo. L'attore, pronto alla sua avventura da solista nei panni del noto supereroe, ha così dichiarato: "Ho avuto all'incirca quattro prove costumi e devo dire che il mio sedere sta benissimo con lo spandex. Questo è tutto quello che dirò. Il mio sedere sarà ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) Pronto per la sua avventura da solista nel prossimo film suha parlato di come il suosarà straordinario grazie al. Rifacendosi a una delle battute più celebri di Avengers: Endgame, quella dove il fondoschiena di(Chris Evans) viene definito come il più bello d'ha voluto parlare del suo. L'attore, pronto alla sua avventura da solista nei panni del noto supereroe, ha così dichiarato: "Ho avuto all'incirca quattro prove costumi e devo dire che il miosta benissimo con lo spandex. Questo è tutto quello che dirò. Il miosarà ...

