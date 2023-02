Caos Ternana | il presidente Bandecchi ammette | “Ho sputato ai tifosi”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lada qualche settimana sta vivendo un vero e propriosocietario. Dopo la sconfitta in rimonta subìta dal Cittadella, pare si sia verificato un pesante faccia a faccia tra ie il patron Stefanoshock: “Non sono un coglione, hoai” Al termine della gara persa dallacontro il Cittadella, è andato in scena un pesante alterco tra ie ilche ha poi raccontato l’accaduto. Di seguito, le parole riprese da Sportitalia.com. “Si, mi hannoloro e ho risposto. Mica sono un coglione. Gli risputo e gli do due pizze in faccia, sono ...