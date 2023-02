Caos in casa Ternana: Andreazzoli si dimette e il presidente Bandecchi sputa contro i tifosi (Di sabato 25 febbraio 2023) Caos in casa Ternana: dopo la sconfitta di oggi nel derby contro il Perugia si è dimesso il tecnico Andreazzoli. Battibecchi tra presidente e tifosi Caos in casa Ternana: dopo la sconfitta di oggi nel derby contro il Perugia si è dimesso il tecnico Andreazzoli. Al termine del match c’è stata anche una grave contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Bandecchi, con il patron che ha addirittura sputato contro i supporters ed è stato trattenuto dalla sicurezza. Queste le parole di Bandecchi in conferenza stampa. PAROLE – «Chi ci sarà in panchina? Non lo so. Per me ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023)in: dopo la sconfitta di oggi nel derbyil Perugia si è dimesso il tecnico. Battibecchi train: dopo la sconfitta di oggi nel derbyil Perugia si è dimesso il tecnico. Al termine del match c’è stata anche una grave contestazione deinei confronti del, con il patron che ha addiritturatoi supporters ed è stato trattenuto dalla sicurezza. Queste le parole diin conferenza stampa. PAROLE – «Chi ci sarà in panchina? Non lo so. Per me ...

