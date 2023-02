Cancelo non si nasconde: «Volevo giocare. Con Guardiola ci siamo detti che…» (Di sabato 25 febbraio 2023) Joao Cancelo, esterno del Bayern Monaco in prestito dal Manchester City, ha raccontato il suo passaggio in Baviera Joao Cancelo, in un’intervista concessa a O Jogo, ha così parlato del suo trasferimento al Bayern Monaco a gennaio. LE PAROLE – «Guardiola dopo il Mondiale ha trovato un modo di giocare con l’esterno più dentro al campo e gli sono piaciute le risposte di Aké e Lewis. Ho rispettato la scelta, perché è così che si deve fare e questo è un team di grandi giocatori. Ma un calciatore ha bisogno di sentirsi importante, vuole giocare, chi dice altro sta mentendo. È come dice Pep: devo giocare per essere felice. Abbiamo parlato, è stata una conversazione, non una discussione e abbiamo deciso che l’addio fosse la scelta giusta per tutti. Il Bayern Monaco non si può ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Joao, esterno del Bayern Monaco in prestito dal Manchester City, ha raccontato il suo passaggio in Baviera Joao, in un’intervista concessa a O Jogo, ha così parlato del suo trasferimento al Bayern Monaco a gennaio. LE PAROLE – «dopo il Mondiale ha trovato un modo dicon l’esterno più dentro al campo e gli sono piaciute le risposte di Aké e Lewis. Ho rispettato la scelta, perché è così che si deve fare e questo è un team di grandi giocatori. Ma un calciatore ha bisogno di sentirsi importante, vuole, chi dice altro sta mentendo. È come dice Pep: devoper essere felice. Abbiamo parlato, è stata una conversazione, non una discussione e abbiamo deciso che l’addio fosse la scelta giusta per tutti. Il Bayern Monaco non si può ...

