Camera ardente Maurizio Costanzo: presenti Diaco e la Venier in lacrime, Maria e Gabriele distrutti (FOTO) (Di sabato 25 febbraio 2023) In questi istanti tantissime persone appartenenti al mondo dello spettacolo si stanno recando alla Camera ardente posata in Campidoglio. Dalle 10 e 30 di stamattina un fiume di persone hanno dato il loro ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Camera ardente Costanzo: lacrime e dolore per la perdita del giornalista I funerali, invece, si terranno lunedì, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 febbraio 2023) In questi istanti tantissime persone appartenenti al mondo dello spettacolo si stanno recando allaposata in Campidoglio. Dalle 10 e 30 di stamattina un fiume di persone hanno dato il loro ultimo saluto ae dolore per la perdita del giornalista I funerali, invece, si terranno lunedì, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitaindiretta : La camera ardente di #MaurizioCostanzo sarà allestita sabato e domenica in Campidoglio. Apertura al pubblico il 25… - GiusCandela : La camera ardente per Maurizio Costanzo sara' allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio. La chiusura e' previst… - rtl1025 : ?? #MariaDeFilippi è arrivata, passando da un ingresso laterale, alla camera ardente per il marito… - artnewsit : #MaurizioCostanzo, in #Campidoglio l’abbraccio di tv e politica: anche #Meloni alla #cameraardente - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Costanzo, Meloni alla camera ardente: 'Perdiamo parte della nostra storia' #MaurizioCostanzo #cameraardente #Campidog… -