Camera ardente di Maurizio Costanzo: Mara Venier e Pierluigi Diaco disperati e in lacrime, le immagini (Di sabato 25 febbraio 2023) I due conduttori sono arrivati nella mattinata di oggi in Campidoglio, visibilmente provati per la scomparsa dell'amico e collega su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) I due conduttori sono arrivati nella mattinata di oggi in Campidoglio, visibilmente provati per la scomparsa dell'amico e collega su Donne Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitaindiretta : La camera ardente di #MaurizioCostanzo sarà allestita sabato e domenica in Campidoglio. Apertura al pubblico il 25… - GiusCandela : La camera ardente per Maurizio Costanzo sara' allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio. La chiusura e' previst… - rtl1025 : ?? #MariaDeFilippi è arrivata, passando da un ingresso laterale, alla camera ardente per il marito… - daniele19921 : @SionRomina È per la camera ardente ma,grazie a Dio,pochissimi l'avevano - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: Maria De Filippi con il figlio Gabriele alla camera ardente allestita in Campidoglio, riceve le condoglianze dai presenti… -