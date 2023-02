(Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Ha cercato di ‘nascondersi’ndo le targheFiatusata per mettere a segno due rapine, ma ihanno ‘tracciato’ i percorsi della vettura con la videosorveglianza e incastrato l’autore dei due colpi: si tratta del 42enne E. B., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile delle rapine all’agenzia Gold Bet di Quarto e Road bar di Pozzuoli, due comuni alle porte di Napoli. La svolta è giunta quando la fiatè stata rintracciata a via Terracciano con a bordo il 42enne: sono scattate le perquisizioni – al veicolo e domiciliari che hanno consentito aidi Pozzuoli e della sezione radiomobile della locale compagnia di trovare e sequestrare una pistola scacciacani con cartucce a salve, gli abiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cosimoricci8 : @a_margiotta @GuidoCrosetto @CottarelliCPI Le targhe delle auto saranno personali che si so cambia auto metti la st… - MikPik78 : @jacopo_iacoboni Vedo sullo sfondo una targa palestinese: cambia qualcosa? - AutoAste : - AutoAste : -

A nome dell'associazione sono onorata di avere ricevuto l'anno scorso unaspeciale per la ... C'è un'esperienza che l'ha cambiata "Qualsiasi esperienza ti, la vita è un evolversi continuo. ...(e si evolve) il sistema della sosta a pagamento in città: già dal primo marzo si potrà ... Sarà importante ricordare la propria, perché è quella che andrà inserita come proprio dato ...

Cambia targa alla Panda per sfuggire ai carabinieri, arrestato ... Agenzia ANSA

Cambia targa per entrare Ztl a Verona, multe per 16mila euro ... Agenzia ANSA

Bologna, rivoluzione parcheggi e sosta: cosa cambia dal 1 marzo Corriere

Turismo e mobilità in centro: cambia la sosta per i clienti delle ... Comune di Pisa

Le 5 cose che non sai sulle targhe italiane Quotidiano Motori

Ha cercato di 'nascondersi' cambiando le targhe alla Fiat Panda usata per mettere a segno due rapine, ma i carabinieri hanno 'tracciato' i percorsi della vettura con la videosorveglianza e incastrato ...Adesso i parcometri diventano «smart» e basterà sapere a memoria il numero di targa del proprio veicolo per far partire ... Ma il concetto non cambia: gli automobilisti non dovranno più fare avanti e ...