Calhanoglu, rinnovo e sponsor per l'Inter. Ruolo da big affermato – SM (Di sabato 25 febbraio 2023) Hakan Calhanoglu è il nuovo centro dell'ambiente Inter. Il turco ha conquistato tutti, dalla dirigenza all'allenatore, dai compagni fino ai tifosi. Il giocatore è anche sponsor per una trattativa con Turkish Airlines secondo Sport Mediaset. sponsor – Marco Barzaghi ha parlato di Hakan Calhanoglu e della sua situazione con l'Inter su Sport Mediaset, dicendo: «l'Inter sta già pianificando un rinnovo da 6 milioni di euro per Calhanoglu, per evitare spiacevoli sorprese e soprattutto un nuovo caso Skriniar. È riuscito in questa stagione a non far sentire la mancanza di Brozovic, con l'intuizione di Inzaghi si è trasformato in un regista a tutto campo di livello assoluto. Adesso potrebbe anche portare il nuovo main sponsor, l'offerta della ...

