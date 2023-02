Calhanoglu rinato dal Milan all’Inter con un conto ancora aperto | che frecciata!

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 febbraio 2023)è sempre più un uomo simbolo e un leader dell’Inter di Inzaghi oltre che un idolo dei tifosi. Il centrocampista turco, che ha lasciato ildue anni fa per legarsi ai nerazzurri, hauncon l’altra sponda del Naviglio e non fa nulla per nasconderlo. Il video pubblicato oggi sui suoi social parla molto chiaro (vedi articolo) RIFERIMENTO – Hakanè ormai un punto cardine dell’Inter di Simone Inzaghi, certificato da una stagione finora esaltante nella quale ricopre in pratica due ruoli. Il turco, dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic, ha dato una svolta al centrocampo nerazzurro piazzandosi in cabina di regia. Il tecnico piacentino fa fatica a rinunciare a lui in quel ruolo ma con un Brozovic in crescita è molto probabile che già a Bologna ...