Calhanoglu e Brozovic | Il Duello al Centro per l’Inter anche in Mercato

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il turco da regista è diventato insostituibile per i nerazzurri e questo potrebbe cambiare le strategie diLo scudetto non vinto dall’anno scorso è stato come una pugnalata al cuore dei tifosi nerazzurri, una ferita che non si è ancora rimarginata. L’assenza di un elemento chiave nello scacchiere di Inzaghi, però, ha contribuito in maniera decisiva al mancato trionfo: parliamo di Marcelo. La sua presenza è stata fondamentale per i nerazzurri, che senza di lui hanno perso punti preziosi contro Sassuolo, Genoa, Torino e Fiorentina. Ma è arrivata una svolta decisiva: l’invenzione di Hakanda regista ha rivoluzionato ilcampo nerazzurro, trasformandolo in una macchina da guerra. La svolta con Calha — Tutto è iniziato con il Barcellona: Calha a sorpresa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #BolognaInter, assenti #Skriniar (mal di schiena) e #Dimarco (affaticamento addominale). Ecco la probabile formazio… - marifcinter : Partita scorbutica e si sapeva ma vittoria meritata dell'Inter, che ritrova Lukaku e Brozovic nella serata più impo… - bittiforlife : RT @marifcinter: #BolognaInter, assenti #Skriniar (mal di schiena) e #Dimarco (affaticamento addominale). Ecco la probabile formazione: O… - peppe937 : RT @marifcinter: #BolognaInter, assenti #Skriniar (mal di schiena) e #Dimarco (affaticamento addominale). Ecco la probabile formazione: O… - Glongari : Inter, Brozovic fa gola alle big d'Europa. E Calhanoglu può cambiare tutto -

In mezzo al campo cone Barella , Gosens e Dumfries come detto ad agire larghi e in attacco Lautaro e Lukaku , che si candida su Dzeko dopo il gol in Champions. Tutta la Serie A ...Inter (3 - 5 - 2) : Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella,, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

Calha-Brozovic, il duello al centro che agita l’Inter. Barça, Real e Chelsea in attesa La Gazzetta dello Sport

M. Orlando: “Calhanoglu ha fatto bene, ma se Brozovic rientra con…” fcinter1908

Gratis in nerazzurro, ci pensa Calhanoglu: ‘Vieni all’Inter’ InterLive.it

Un big rompe con l'Inter: "E' ai margini, non ha gradito le scelte di Inzaghi" CalcioMercato.it

Orlando: "Calhanoglu ha fatto bene, ma se rientra con la testa giusta quel ruolo è di Brozovic" Fcinternews.it

Il giornalista ha parlato del rientro in squadra di Brozovic che a Bologna dovrebbe essere in campo da titolare ...C'è qualche dubbio anche in mediana, come riferito da Skysport. "Potrebbe riposare questa volta Barella a centrocampo e giocherebbero Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti la Lula, una ...