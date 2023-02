(Di sabato 25 febbraio 2023)25ci aspetta una ricca giornata di. A Planica entrano nel vivo i Mondiali di sci nordico: la combinata nordica propone la Gundersen maschile (HS100+10 km), il salto con gli sci regala la prova a squadre femminile e l’HS100 maschile, lo sci di fondo offrirà la skiathlon femminile. Tornerà la Coppa del Mondo di sci alpino dopo la sosta per i Mondiali: grande spettacolo con la discesa libera femminile di Crans Montana (l’attesa è tutta per Sofia Ga) e per il gigante maschile a Palisades Tahoe. A completare il quadro la Coppa del Mondo di slittino e i Mondiali di sci freestyle con lo skicross e le moguls a Bakuriani. Di seguito ilcompleto degli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 25 febbraio, programma, orari, tv, streaming - - LALAZIOMIA : Lazio, il calendario con la Conference: la partita con l'AZ sarà anticipata - Sport - Calcio - NapoliToday : #Calcio Pomigliano Femminile, prime indicazioni sulla poule salvezza: c'è la data del sorteggio e il calendario del… - Tarchezio : La grande pallavolo torna a #Roma Un grande fine settimana con #PERUGIA #MILANO #TRENTO e #PIACENZA al Palazzo del… - CorriereCitta : Formula 1 2023: quando inizia, dove, il calendario con le date dei GP in programma -

Eccoli nel dettaglio CONFERENCE LEAGUE, IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI LIVE IL(PIENO) DELLO STADIO OLIMPICO Ben 5 partite in 8 giorni tra Roma, Lazio e Italrugby da domenica 5 a domenica 12 ...E dato che con uncosì fitto di appuntamenti è facile perdersi qualcosa, ecco per voi un ... senza distinzioni di genere o di orientamento sessuale, sia nelloche nella società. Al ...

Lazio, come cambia il calendario con gli ottavi di Conference League Corriere dello Sport

Serie B, il calendario e le partite della 26^ giornata Sky Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari 25 febbraio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport OA Sport

Lazio, il calendario con la Conference: la partita con l'AZ sarà anticipata QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma-Real Sociedad in Europa League: il calendario e quando si gioca Sky Sport

Tutto pronto per la 22esima giornata nei campionati dilettanti. Squadre in campo domani a partire dalle 15. Nel girone B di prima categoria lo Jolo proverà a rimanere in zona play off e a confermare g ...Terzo giorno di medaglie ai Mondiali di sci di fondo in quel di Planica, Slovenia. Stavolta ad andare in scena è la skiathlon femminile, che a differenza di quella maschile è dimezzata in fatto di lun ...