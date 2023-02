Calendario Sei Nazioni rugby 2023 oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna dopo lo stop il Sei Nazioni 2023 di rugby e oggi vanno in scena le prime due sfide del terzo turno del torneo. Si inizierà con l’Italia, che ospita i lanciatissimi irlandesi, per poi proseguire con Francia-Scozia. In campo, dunque, le due formazioni attualmente imbattute, con Irlanda e Scozia che in trasferta puntano a mantenere perfetto il loro percorso, mentre gli azzurri sono a caccia del primo successo stagionale e i Bleus vogliono riprendere a correre dopo il ko subito a Dublino. Andiamo alla scoperta del programma del week-end: tutte le partire saranno trasmesse su Sky (Sky Sport Arena per Francia-Scozia, Sky Sport 1 per quello azzurro di sabato), mentre solamente l’Italia sarà in chiaro su TV 8. Calendario SEI Nazioni Sabato 25 ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna dopo lo stop il Seidivanno in scena le prime due sfide del terzo turno del torneo. Si inizierà con l’Italia, che ospita i lanciatissimi irlandesi, per poi proseguire con Francia-Scozia. In campo, dunque, le due formazioni attualmente imbattute, con Irlanda e Scozia che in trasferta puntano a mantenere perfetto il loro percorso, mentre gli azzurri sono a caccia del primo successo stagionale e i Bleus vogliono riprendere a correre dopo il ko subito a Dublino. Andiamo alla scoperta deldel week-end: tutte le partire saranno trasmesse su Sky (Sky Sport Arena per Francia-Scozia, Sky Sport 1 per quello azzurro di sabato), mentre solamente l’Italia sarà in chiaro su TV 8.SEISabato 25 ...

