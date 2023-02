Calendario Mondiali sci di fondo 2023 oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming, italiane in gara (Di sabato 25 febbraio 2023) Terzo giorno di medaglie ai Mondiali di sci di fondo in quel di Planica, Slovenia. Stavolta ad andare in scena è la skiathlon femminile, che a differenza di quella maschile è dimezzata in fatto di lunghezza: 15 km. Saranno 54 le fondiste che si presenteranno al via. Tra queste, vedremo quattro italiane, anche se le speranze di medaglia di Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Cristina Pittin sono sostanzialmente nulle. Svedesi e il duo finlandese Niskanen-Parmakoski a ricoprire ruoli importanti da favori del pronostico, ma attenzione a possibili inserimenti stile Rosie Brennan in quota USA o Ingvild Flugstad Oestberg sul fronte della Norvegia. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai Mondiali. Da Albarello a Pellegrino, 11 trionfi in 30 anni I Mondiali di sci di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Terzo giorno di medaglie aidi sci diin quel di Planica, Slovenia. Stavolta ad andare in scena è la skiathlon femminile, che a differenza di quella maschile è dimezzata in fatto di lunghezza: 15 km. Saranno 54 le fondiste che si presenteranno al via. Tra queste, vedremo quattro, anche se le speranze di medaglia di Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella e Cristina Pittin sono sostanzialmente nulle. Svedesi e il duo finlandese Niskanen-Parmakoski a ricoprire ruoli importanti da favori del pronostico, ma attenzione a possibili inserimenti stile Rosie Brennan in quota USA o Ingvild Flugstad Oestberg sul fronte della Norvegia. Sci nordico, tutte le medaglie d’oro della storia dell’Italia ai. Da Albarello a Pellegrino, 11 trionfi in 30 anni Idi sci di ...

