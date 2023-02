Calendario Mondiali salto con gli sci 2023 oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 25 febbraio 2023) I Campionati Mondiali di salto con gli sci 2023 entrano definitivamente nel vivo quest’oggi, sabato 25 febbraio, con l’assegnazione di due titoli nel giro di poche ore sul trampolino piccolo di Planica. Il primo grande appuntamento di giornata è la prova a squadre femminile delle ore 12.15, ma il piatto forte del menu odierno è sicuramente la competizione individuale maschile delle ore 17.00. Il team event femminile si preannuncia abbastanza incerto nella lotta per le medaglie, con cinque formazioni potenzialmente in lizza per la zona podio. Austria, Germania e Norvegia sono presumibilmente le favorite principali, con la Slovenia padrona di casa ed il Giappone (che deve fare i conti però con la possibile assenza di Sara Takanashi dopo la caduta di ieri in allenamento) un gradino più in basso. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) I Campionatidicon gli scientrano definitivamente nel vivo quest’, sabato 25, con l’assegnazione di due titoli nel giro di poche ore sul trampolino piccolo di Planica. Il primo grande appuntamento di giornata è la prova a squadre femminile delle ore 12.15, ma il piatto forte del menu odierno è sicuramente la competizione individuale maschile delle ore 17.00. Il team event femminile si preannuncia abbastanza incerto nella lotta per le medaglie, con cinque formazioni potenzialmente in lizza per la zona podio. Austria, Germania e Norvegia sono presumibilmente le favorite principali, con la Slovenia padrona di casa ed il Giappone (che deve fare i conti però con la possibile assenza di Sara Takanashi dopo la caduta di ieri in allenamento) un gradino più in basso. Il ...

