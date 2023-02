Calendario Mondiali combinata nordica 2023 oggi: orari 25 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 25 febbraio 2023) Seconda giornata di gare per il programma della combinata nordica ai Mondiali di sci nordico di Planica 2023. Dopo l’annunciatissima vittoria della norvegese Gyda Westwold Hansen nella prova femminile di ieri, è tempo oggi per gli uomini di darsi battaglia nella prima delle due gundersen previste. oggi si gareggia con salto dal Normal Hill (HS 100) e su una distanza di fondo pari a 10 km. Torna tra i protagonisti il norvegese Jarl Magnus Riiber che andrà a caccia di una storica tripletta consecutiva in questo format di gara. Ovviamente la sua condizione è tutta da verificare dopo la pausa di quasi un mese a cui si è dovuto sottoporre. Il suo connazionale Jens Luraas Oftebro si è dimostrato tra i migliori in stagione in questo tipo di gare, ma bisognerà ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Seconda giornata di gare per ildellaaidi sci nordico di Planica. Dopo l’annunciatissima vittoria della norvegese Gyda Westwold Hansen nella prova femminile di ieri, è tempoper gli uomini di darsi battaglia nella prima delle due gundersen previste.si gareggia con salto dal Normal Hill (HS 100) e su una distanza di fondo pari a 10 km. Torna tra i protagonisti il norvegese Jarl Magnus Riiber che andrà a caccia di una storica tripletta consecutiva in questo format di. Ovviamente la sua condizione è tutta da verificare dopo la pausa di quasi un mese a cui si è dovuto sottoporre. Il suo connazionale Jens Luraas Oftebro si è dimostrato tra i migliori in stagione in questo tipo di gare, ma bisognerà ...

